2020 | MEI | Discussie over derdenverklaring, juridische kopzorgen voor grote kantoren

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Vandaag: mei, de maand waarin grote kantoren onder vuur komen te liggen en de steunmaatregelen veel vragen oproepen bij ondernemers én accountants.

De corona-steunpakketten zijn bekend, de aanvragen worden gedaan, maar hoe zit het met die veelbesproken derdenverklaring die een accountant voor een ondernemer in nood kan afgeven? Het houdt de gemoederen bezig in de bloeimaand. De grotere kantoren hebben het daarnaast ook druk met juridische perikelen. Zo begint via een claim tegen EY het Wiecard-drama in Duitsland zich langzaam te ontvouwen.

1. Grote accountants onder vuur

EY ligt onder vuur als accountant van het geplaagde Duitse Wirecard. Advocaten bereiden een rechtszaak voor. Beleggers zouden op het verkeerde been zijn gezet. Ook de Nederlandse VEB vindt de positie van EY onhoudbaar.

EY is niet de enige van de big four die juridisch in de knel is gekomen. Woningcorporatie Vestia treft een schikking met KPMG en Deloitte in de langslepende zaak rond het goedkeuren van de verwerking van de derivatenportefeuille in de jaarrekeningen van Vestia. De accountantsorganisaties betalen samen € 25 miljoen.

Deloitte ontsnapt in mei voor de rechter aan een schadevergoeding van € 5 miljoen. Tussen 2008 en 2012 keurde het de jaarrekeningen goed van twee aan elkaar gelieerde bedrijven. Eén van de aandeelhouders ging begin 2014 failliet. De curator achtte Deloitte hiervoor aansprakelijk, maar de rechter oordeelt dat dat niet bewezen is.

Mazars, geen big four, maar wel een kantoor met aanzien, moet in de VS met de billen bloot in de hoedanigheid van huisaccountant van Donald Trump. Die zou zich met hulp van Mazars al decennia rijker voordoen dan hij is. Voor de rechter komt de kwestie of Mazars inzage moet geven in Trumps belastingpapieren.

2. Sjoemelen met de steunmaatregelen?

De staatssteun zorgt voor veel vragen. Zoals over de derdenverklaring die van toepassing is bij NOW-subsidiebedragen tussen de 25.000 en 125.000 euro. Auxilium-directeur John Weerdenburg voorziet grote problemen omdat er zo weinig bekend is, maar de NOAB laat bij monde van directeur Ed de Vlam weten dat het wel meevalt. Hij verwacht niet dat er grote druk op accountants zal ontstaan om te gaan sjoemelen. ‘Het draait in deze kwestie helemaal niet om vakkennis maar om ethisch besef en bewustzijn. Dit is vastgelegd in beroepsregels en wordt afgesloten met tuchtrecht. Dat zien we niet alleen bij accountants, maar ook bij organisaties zoals bijvoorbeeld NOAB en het RB. Weerdenburg doet overkomen of accountants bewaarder zijn van het financieel-ethisch geweten van Nederland. De praktijk is anders.’

SRA-voorzitter Jan Zweekhorst en Novak-voorzitter Marco Moling zien wel dat accountants steeds vaker verzoeken van klanten krijgen om te sjoemelen met aanvragen voor noodsteun. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verschuiven van omzet en uitstellen van betalingen, om op die manier optimaal te kunnen profiteren van noodsteun van de overheid. ‘Dat levert voor accountants soms duivelse dilemma’s op’, aldus Zweekhorst. Moling: ‘Er ontstaat zo langzamerhand een Zuid-Europese sfeer in Nederland. Maar wij moeten onze rug recht houden. Je kunt maar één ding zeggen tegen zo’n ondernemer: als je nu buiten de lijntjes kleurt, komt dat straks als een boemerang terug.’

Ondernemers laten aan de andere kant nog vaak de mogelijkheid om steun aan te vragen, liggen. Dat blijkt uit een enquête van Accountancy Vanmorgen in mei. Die laat ook zien dat 30% van de accountants krimp verwacht over 2020. Dat was in januari nog maar 7%.

3. Zonnige cijfers voor grote kantoren

In het voorjaar komen de accountantskantoren met hun eigen jaarcijfers en die zien er voor de meeste kantoren uit de top 30 over 2019 nog prima uit. Grant Thornton boekt ruim 14 procent groei, Mazars een plus van meer dan 10%. BDO weet de omzet met 4,2% op te krikken, waarbij vooral de advisory-tak sterk groeit: daar gaat de omzet 16% omhoog. Bij Countus komt 3,5% meer binnen.

4. Opvallend

De NBA heeft ruim de tijd genomen om te reageren op de rapporten van de commissies MCA en CTA. Maar in mei is het dan zover: de NBA schaart zich achter de aanbevelingen en de plannen voor aanpassing van de toezichtstructuur op de sector.

Voor RA Nelleke V. is mei de maand waarin ze opnieuw een tegenvaller moet incasseren bij een rechter. Ze was al tegen een doorhaling van 5 jaar aangelopen bij de Accountantskamer en de curator van haar failliete restaurant @Eat wist haar met succes aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort. Nu moet ze ook nog ruim 1,6 miljoen euro terugbetalen aan de Rabobank. Bij de bank had ze met haar ex-partner vervalste documenten gebruikt om een lening van 3,1 miljoen euro los te krijgen. De rechter is niet onder de indruk van het verweer van V. dat ze niet wist dat de facturen en bankafschriften vervalst waren.

Best gelezen

‘Partnertoets bij nieuwe steun voor ZZP’er’ levert de meeste respons op in mei én is het best gelezen bericht die maand. Het zijn veel ondernemers die naar de pen grijpen. ‘Dat is dan het einde van mijn bedrijf’, laat zelfstandig notulist Judith weten. ‘Ja, mijn man heeft een inkomen. Wij gaan nu van een mooi gezamenlijk inkomen naar elk dubbeltje omkeren. Mijn man verdient goed maar moet zowel partner- als kinderalimentatie betalen. Dit is een ramp voor ons.’ Recruiter Rink speelt er meteen op in: ‘Wij zoeken personeel.’

5. Transfers

Deloitte haalt oud-ING-coryfee en voormalig Delta Lloyd-bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa binnen als voorzitter van de raad van commissarissen. De grootste accountant van Nederland trekt daarnaast voormalig bestuurder van automatiseerder Centric Rianne Jans aan als nieuwe CFO.

6. Overnames

Visma neemt Visionplanner over

Finturi en 216 Accountants sluiten samenwerkingsovereenkomst