AV-Top 50 | Profielen

Hieronder volgen korte profielschetsen van de 50 accountantskantoren uit de AV-Top 50.

1. Deloitte

Keurige groeicijfers voor het grootste accountants- en advieskantoor van Nederland. Voor het eerst komt de omzet boven de € 1 miljard – een groei van 4,9 procent. Dat is vooral te danken aan de succes- volle consultingpraktijk, die in omzet met 15 pro- cent toenam tot € 305,6 miljoen. Deloitte nam per saldo 300 medewerkers aan. De omzet per mede- werker nam slechts ge- ring af. De grootste van de Big Four haalt traditie- getrouw de minste omzet uit wettelijke controles: een nagenoeg stabiele € 229,8 miljoen.

2. PwC

Van de Big Four is PwC de snelste groeier. Die groei zit niet in de audittak, van oudsher een belangrijke pijler in Nederland van dit Britse accountants- en advieskantoor. Die praktijk kromp met 5,2 procent. De adviespraktijk profiteerde wel van een toenemende vraag.

3. EY

De omzet van EY Nederland steeg in het boekjaar 2019-2020 met 3,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor tot € 905 miljoen. De winst daalde licht tot € 153 miljoen. Met een groei van 2 procent van het aantal medewerkers noemt het kantoor de resultaten ‘bevredigend, ondanks de uitzonderlijke omstandigheden’.

4. KPMG

De hekkensluiter van de Grote Vier sloot het boekjaar 2019-2020 af met een winstdaling van € 61,7 miljoen. De klappen vielen bij de adviespraktijk van KPMG: na een uitstekende eerste helft van het boekjaar kwam die vanaf maart 2020 in zwaar weer door de pandemie. Bestuursvoorzitter Stephanie Hottenhuis toonde zich desondanks tevreden over het resultaat. ‘We zijn wendbaar genoeg gebleken om de tegenslag op te vangen.’ De omzet en winst bij de accountants namen licht toe. Zo steeg de auditomzet met 4,5 procent naar € 310 miljoen; de winst van die praktijk nam toe met 16 procent tot € 82,4 miljoen. De omzet van de fiscale adviespraktijk, die ressorteert onder zustermaatschappij KPMG Meijburg, is in onze ranglijst niet meegeteld.

5. BDO

Voor BDO was 2020 een goed jaar. De omzet steeg met 4,5 procent tot € 307 miljoen. De sterkste groei werd opnieuw geboekt door de adviestak, maar met 6,8 procent was de groei beduidend minder dan de plus van 16 procent van 2019. In de auditpraktijk wist BDO het gat met de Big Four te verkleinen door 5,9 procent te groeien. De omzet in wettelijke controles bedroeg € 114,2 miljoen.

6. Flynth

In omzet is Flynth het zesde accountants- en advieskantoor, maar de gemiddelde omzet per fte (€ 107.700) moet zorgen baren. Die is namelijk 24 procent lager dan die van Mazars en 37 procent lager dan Baker Tilly. Flynth is ook relatief beperkt actief in de markt voor wettelijke controles. Het kantoor haalt slechts 8,9 procent van de totale omzet uit audits. Dat is bijna vijf keer minder dan Mazars. Met bijna 21 procent groei in audits toont Flynth echter wel de ambitie een groter deel van deze markt naar zich toe te trekken. Het kantoor groeide het afgelopen jaar vrijwel alleen in wettelijke controles.

7. Mazars

Voor het van oorsprong Franse accountantslabel was 2020 een goed jaar. Met een omzetgroei van ruim 10 procent weet Mazars zijn achterstand op de Big Four fors terug te dringen. Het kantoor behoort tot de snelste groeiers in de AV-Top 50. Vooral de auditpraktijk draait bovengemiddeld. Het aantal medewerkers steeg in 2020 met 46 fte, ofwel een uitbreiding van 5,2 procent. De omzet per fte pluste met ruim 5 procent, wat eveneens aanmerkelijk beter is dan de concurrenten die Mazars in deze ranking voor moet laten.

8. Baker Tilly

Met een omzetgroei van 3,5 procent was Baker Tilly in 2020 een relatieve underperformer – zowel Mazars als Alfa groeiden beduidend sneller. Baker Tilly deed in 2019 afstand van zijn OOB-vergunning, maar dat zette geen rem op de auditpraktijk. De omzet daarvan nam met € 3 miljoen toe, een groei van bijna 7 procent. Van de top 7 behaalt Baker Tilly na KPMG de meeste omzet uit wettelijke controles: 43,7 procent van het totaal.

9. Alfa

Alfa maakt een sprongetje op de ranglijst. Het Wageningse accountants- en advieskantoor boekte een knappe omzetgroei van bijna 9 procent naar € 95 miljoen. De groei is mede het gevolg van de overname van Novel Groep Accountants & Adviseurs, eind 2019. Zowel de toename van het aantal medewerkers (plus 5,2 procent) als de omzet per fte (plus 3,5 procent) wijzen op een gezond en stabiel perspectief. In de auditmarkt liggen voor Alfa kansen: het kantoor groeide met 15,4 procent, maar genereert slechts 6,3 procent van zijn omzet (ofwel € 6 miljoen) met wettelijke controles.

10. Accon avm

Eén plek omlaag voor Accon avm, dat de publicatie van zijn cijfers over 2020 moest uitstellen. In september 2021 trad interimbestuurder Theo de Vries aan om orde op zaken te stellen. ‘De prestaties zullen niet positief zijn’, liet hij weten. ‘De exploitatie was in 2020 verlieslatend. En de omzet is licht gedaald. Een deel van mijn opdracht zal zijn om daarvoor een verklaring te vinden; om te weten te komen of de krimp en het verlies structureel of incidenteel zijn.’ De Vries zou onder meer kunnen kijken naar de gemiddelde omzet per fte: die is met € 101.400 zeer laag. Accon avm leverde in 2019 zijn OOB-vergunning in. Slechts 5 procent van het resultaat (ofwel € 4,5 miljoen) komt uit de auditpraktijk, zo ramen wij op basis van gesprekken.

11. De Jong & Laan

In 2020 werd € 2,6 miljoen meer omzet genoteerd dan in 2019. De omzetstijging komt voor rekening van de accountancy- en de controletak. In de personeelsadviestak werd juist minder omgezet. De Jong & Laan groeide in 2020 weinig in wettelijke controles (plus 1,2 procent). Voor het kantoor zijn audits goed voor 16,2 procent van de totale omzet.

12. Grant Thornton

De groeiambitie is stevig: eind 2024 wil het kantoor € 100 miljoen omzet halen en in de top 10 van accountantskantoren staan. Daarvoor is een gemiddelde groei nodig van meer dan 10 procent. In 2020 haalde Grant Thornton dat bij lange na niet: de omzetplus bedroeg slechts 3,6 procent. In audits groeide Grant Thornton 4,9 procent – ook dat groeitempo is aanzienlijk lager dan de concurrerende kantoren die met meer dan 10 procent groeiden in assurance.

13. RSM

RSM klimt in de Nederlandse markt een plek dankzij een omzetstijging van bijna 6 procent. De groei zit vooral in de auditpraktijk, die met 29,4 procent groeide. Bijna 28 procent van de inkomsten van RSM komen uit wettelijke controles. Het internationale kantoor, dat nu vijf jaar actief is onder de naam RSM, profiteert van een toegenomen naamsbekendheid. RSM Nederland stond eind 2020 voor de derde keer op nummer 1 in de categorieaccountancy van de MT1000.

14. DRV

De omzet van DRV groeide in 2020 met 6,3 procent naar € 62,9 miljoen. Daarmee steeg DRV (12 kantoren in Zuidwest-Nederland en met een historie van 99 jaar) één plaats in de AV-Top 50. De groei werd volgens het kantoor getemperd door de coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt. De adviestak daarentegen groeide stevig, met 12,4 procent, en ook in de auditmarkt nam de omzet van DRV toe. Met 43,4 procent omzetgroei in assurance is DRV de een na snelste groeier in de Audit-Top 30. In 2020 was DRV bovendien de sterkste stijger in de MT1000: het belandde in de categorie accountancy op de vierde stek.

15. ABAB

Met een omzetgroei van 4,5 procent tot € 62,8miljoen nam CEO John Verhagen begin 2020 afscheid van ABAB. Twee plekken lager en met 19 fte minder waren niet het afscheid dat hij zich zal hebben gewenst, al nam de omzet per fte wel flink toe met 7,8 procent.

16. Crowe Foederer

De omzet van Crowe Foederer groeide in 2020 met een bescheiden 2,6 procent tot € 52,7 miljoen. Een redelijke prestatie, aangezien CEO Johan Daams najaar 2019 nog een pas op de plaats voorspelde. De belangrijkste groei zag het kantoor bij de auditdiensten, die 11 procent in omzet groeiden. Een groei in aantal medewerkers (plus 4 procent) gaat hand in hand met een krimp in omzet per fte (minus 1 procent).

17. Countus

Hoewel de omzet in 2020 nog 3,9 procent pluste en uitkwam op € 48,9 miljoen, ging het resultaat na belasting fors onderuit. Countus schrijft de winstdaling toe aan een lagere urenproductiviteit door de coronacrisis. Onder de streep hield het kantoor € 830.000 over. De omzet per fte daalde onder invloed van de gevolgen van de pandemie naar € 109.300. ‘Dit ligt ver onder ons streefcijfer van € 113.000 per fte per jaar’, liet de raad van bestuur weten. Countus nam in 2020 het kantoor 216 Ceifer over. Dat leverde 475 nieuwe klanten op, goed voor een adviesomzet van € 1.465.000.

18. mth

Het Hoofddorpse mth groeide in omzet met slechts 1,4 procent tot € 41,9 miljoen. Een omzetplus in audits van 12,1 procent was meer dan keurig. Met 18,7 procent van de omzet zijn wettelijke controles voor mth echter minder belangrijk dan voor vergelijkbare kantoren Witlox van den Boomen en Crowe Foederer.

19. Witlox Van den Boomen

Dit is de laatste ranglijst waarin Witlox Van den Boomen afzonderlijk wordt opgenomen. Het kantoor fuseerde dit jaar met HLB Van Daal tot HLB Witlox van den Boomen. Met € 38,3 miljoen omzet was Witlox in 2020 een stuk groter dan zijn fusiepartner HLB Van Daal (€ 29,3 miljoen). Opvallend is de sterk toegenomen omzet per fte: die groeide met 8 procent. De audittak groeide met 10 procent, waarmee Witlox bijna een kwart van zijn omzet uit deze dienstverlening haalde.

20. Van Oers

Een omzetgroei van 2,8 procent brengt Van Oers in het zicht van de € 37 miljoen omzet. Zoals bij veel kantoren kwam de omzetgroei ook bij Van Oers in 2020 vooral uit wettelijke controles. Die nam met 9,4 procent toe.

21. KroeseWevers

KroeseWevers schuift één plaats op, dankzij een omzetgroei van 8 procent. Die is mede te danken aan de overname van Lens. Op 1 januari 2021 lijfde KroeseWevers bovendien branchegenoot MTN in. Het kantoor kwam daarmee op 400 medewerkers verdeeld over 8 vestigingen in het noorden en oosten van Nederland. De omzet in audits groeide met 10,8 procent naar € 8,2 miljoen. Het kantoor haalt 22,4 procent van zijn omzet uit wettelijke controles.

22. Schipper Groep

Dit 82 jaar oude kantoor groeide met 2,3 procent naar een omzet van € 35,3 miljoen, maar moest de veel snellere groeier KroeseWevers voor zich laten. Schipper Accountants is lid van Geneva Group International AG (GGI), een van de grootste samenwerkingsverbanden van accountants-, advies- en advocatenkantoren wereldwijd.

23. Visser & Visser

Met een omzetplus van 7,2 procent presteert Visser & Visser beter dan zijn directe concurrenten. Met twaalf vestigingen en circa 400 medewerkers groeide het in 1989 opgerichte kantoor afgelopen jaar met 13,0 procent in de auditpraktijk. Dat is fors, maar aanzienlijk minder dan de 25,8 procent groei in 2019. Bijna een vijfde van de omzet haalt het kantoor uit wettelijke controles.

24. ETL

ETL is een Duits accountantslabel dat in Nederland op overnamepad is. ETL nam in 2020 drie Nederlandse kantoren over, wat de enorme omzetgroei (plus 24,4 procent) grotendeels verklaart. ETL heeft ook in 2021 al enkele regionale MKB-kantoren aan zijn ketting geregen, zodat volgend jaar een verdere stijging valt te verwachten. Om de top 20 binnen te komen moet er toch zeker € 7 miljoen aan omzet bijkomen. Volume lijkt voor ETL belangrijker dan efficiency: de omzet per fte daalde afgelopen jaar met 11,7 procent.

25. CROP

Ondanks een mooie omzetgroei van 7,6 procent (tot € 30,7 miljoen) neemt CROP dezelfde positie in als vorig jaar. De groei zit vooral in de auditpraktijk, die 26,5 procent meer omzet noteerde. Een mooi groeicijfer waaraan veel kantoren die een vergelijkbaar deel van hun omzet uit wettelijke controles halen, niet kunnen tippen.

26. HLB Van Daal

Voor de laatste maal als zelfstandig bedrijf in de AV-Top 50 na de overname door Witlox van der Boomen in 2021. HLB Van Daal telde in 2020 circa 300 medewerkers en had vestigingen in Waalwijk, Dongen, Gemert, Schijndel en Valkenburg. De omzetgroei van 1,4 procent stak mager af tegen de prestaties van kantoren van vergelijkbare omvang. In audits was HLB Van Daal nooit een grote: slechts 14,3 procent van zijn omzet kwam uit wettelijke controles. Daar wist het kantoor in 2020 geen euro in te groeien.

27. Verstegen

De omzetgroei van 8,6 procent, tot € 29,1 miljoen, haalde Verstegen vrijwel geheel uit zijn auditpraktijk. Hieraan ontleent het kantoor bijna 70 procent van zijn omzet. Daarmee is Verstegen het hoogst genoteerde puur Nederlandse kantoor in de

Audit-Top 30. Het aantal werknemers steeg met 3,4 procent naar 151 fte, de omzet per fte groeide met 5,0 procent. Met een omzet van € 192.700 per fte laat dit kantoor alle andere ver achter zich: audit is voor Verstegen een lucratieve tak van sport.

28. PKF Wallast

Een fikse groei van 13,5 procent brengt PKF Wallast een plaats omhoog in de AV-Top 50. Het aantal fte steeg met 12,7 procent, maar de omzet per fte bleef nagenoeg gelijk. Het kantoor haalt 29 procent van zijn omzet uit audits. Daarin groeide PKF Wallast in 2020 met minder dan 9 procent.

29. Koenen en Co

De omzet bij Koenen & Co nam in 2020 slechts met 1,8 procent toe. Dat is niet genoeg om de positie uit 2019 vast te houden. Drie plekken lager daarom voor dit kantoor. De omzet uit audits pluste daarentegen met 17 procent. Desondanks zijn wettelijke controles bij lange na niet de belangrijkste inkomstenbron van dit accountantskantoor, dat actief is met vier vestigingen en meer dan 250 medewerkers in Limburg en Zuidoost-Brabant. Het aantal medewerkers nam met 5,9 procent af tot 222 fte, maar de omzet per fte steeg knap met 8,2 procent.

30. Ruitenburg

Met 4,3 procent omzetgroei, tot € 24,5 miljoen, voelt dit Haagse accountantskantoor de hete adem in de nek van Bentacera. Met een toename van 20 fte komt de loonlijst boven de 200 medewerkers. De omzet per fte nam in 2020 met 6,1 procent af, wat vaker opvalt bij kantoren die veel nieuwe mensen aannemen.

31. Bentacera

Knappe omzetgroei van bijna 10 procent voor dit Friese accountantskantoor met zes vestigingen, dat is aangesloten bij het internationale netwerk Kreston Global. Bentacera noteerde in 2020 een omzet van € 22,8 miljoen. Met 215 fte (plus 6,8 procent) behoort Bentacera tot de grootste MKB-accountantskantoren van Noord-Nederland.

32. Bol adviseurs

Dit kantoor uit Oost-Brabant en Noord-Limburg maakte in 2020 met 161 fte en een omzet van € 20,6 miljoen een pas op de plaats. De omzet per fte daalde licht, maar ligt met € 128.000 flink hoger dan dat van andere regionale kantoren.

33. Stolwijk kennisnetwerk

Bijna een derde van de omzet van € 15,9 miljoen haalt Stolwijk Kennisnetwerk uit audits. Het kantoor boekte een relatief bescheiden omzetgroei van 5,0 procent in deze dienstverlening in 2020.

34. ESJ

ESJ is een accountantskantoor met vier vestigingen in de regio Rijnmond en Brabant en een kantoor op Schiphol. Het kantoor, dat is aangesloten bij het internationale netwerk Allinial Global, boekte een goed jaar: de omzet nam met 5,3 procent toe tot € 15,8 miljoen. Ook de omzet per fte nam toe: met 6,3 procent.

35. Vermetten

Het West-Brabantse Vermetten is een overnamemachine. In 2020 bedroeg de omzetgroei 18,9 procent. De omzet kwam uit op € 15,4 miljoen en het aantal werknemers nam met 16,7 procent toe, tot 140 fte. Dit jaar verwacht Vermetten met nog eens 30 fte in omvang te groeien.

36. Van Ree Accountants

Een knappe groei in audits van 19,2 procent geeft de totale omzet van Van Ree een fikse duw in de rug. Die groeide met 13,5 procent naar € 15,0 miljoen. Bijna 57 procent van de totale omzet haalt Van Ree uit wettelijke controles, waarmee het kantoor in deze tak van dienstverlening behoorlijk groot is.

37. Lansigt

Nauwelijks omzetgroei voor dit Zuid-Hollandse kantoor, maar wel in audits (plus 15 procent). Voor een kantoor dat een derde van zijn omzet uit audits haalt, maakt dat veel goed: de omzet kwam uit op € 14,7 miljoen.

38. JAN accountants

Begin 2020 trad Michiel Peeters RA toe als partner-aandeelhouder. Daarmee kwam het team van partners en aandeelhouders van JAN uit op elf personen. Het kantoor heeft vestigingen in Purmerend, Valkenburg, Weesp en Zwanenburg (binnenkort Schiphol-Rijk). Verder was 2020 ogenschijnlijk een weinig memorabel jaar voor JAN, dat met een omzetstijging van 0,9 procent tot de drie kantoren behoort die minder dan 1 procent wisten te groeien in 2020. De omzet bedroeg € 14,3 miljoen. De gemiddelde omzet per fte van € 101.400 behoort tot de laagste in de AV-Top 50.

39. Schuiteman

Ondanks 5,4 procent meer omzet (€ 14,0 miljoen) toch een plekje lager voor Schuiteman. Het Veluwse kantoor met vijf vestigingen kreeg er 9 fte bij in 2020. Daarmee kwam de totale loonlijst op 124 fte. De omzet per fte daalde met 2,3 procent.

40. Eshuis

Een omzetgroei van 15,1 procent tot € 13,9 miljoen. Die groei zat vooral in audits, waarvan de omzet met 55,3 procent pluste. Eshuis is daarmee de snelste stijger in de Audit-Top 30. Van € 4,7 miljoen naar € 7,3 miljoen is een flinke stap voor het bijna 90-jarige kantoor, dat nu ruim de helft van zijn resultaat uit wettelijke controles haalt.

41. Hoek en Blok

Hoek en Blok is actief in de regio Zuid-Holland zuid. Daar boekte het in 2020 een flinke omzetgroei (plus 7 procent). Met een omzet van € 13,8 miljoen en een loonlijst van 113 fte, groeide de omzet per fte met 2,2 procent.

42. De Hooge Waerder

Met 5 kantoren in NoordHolland zag De Hooge Waerder het aantal medewerkers licht afnemen tot 101 fte. De omzet groeide te weinig (plus 2,6 procent tot € 13,8 miljoen) om een plek binnen de top 40 vast te houden. De omzet per fte steeg wel fors met 6,7 procent.

43. Joanknecht

Met een omzetgroei van 6,6 procent, tot € 12,9 miljoen, presteert dit kantoor uit Eindhoven in lijn met kantoren die even groot zijn. De gemiddelde omzet per fte steeg met 4,7 procent en is met € 117.300 zeker niet slecht.

44. Omnyacc

Onder dit label rekenen wij de kantoren van de vennootschap OmnyTop, met vestigingen in Den Helder, Leeuwarden, Schagen en op Texel. De omzet steeg met 5,8 procent naar € 12,8 miljoen. Met een gemiddelde omzet van een ton per fte zit dit kantoor in de onderste regionen.

45. Qconcepts

Qconcepts wist in 2020 € 11,9 miljoen om te zetten. Het label boekte vooral een sterke plus in audits: ruim 27 procent. Daarmee is dit kantoor (vijf kantoren, hoofdvestiging in Capelle aan den IJssel, opgericht in 2010) de grootste specialist in wettelijke controles van Nederland: bijna 90 procent van de omzet komt uit deze vorm van dienstverlening. Het kantoor breidde afgelopen jaar flink uit in aantal medewerkers. Qconcepts kan zich met zijn gemiddelde omzet per fte van € 165.900 meten met de Big Four.

46. Crowe Peak

Jong kantoor met drie vestigingen. Het aantal fte nam met 6 toe maar de omzet pluste met 24,3 procent, tot € 11,6 miljoen. Daarmee is Crowe Peak de op een na snelste groeier uit de AV-Top 50, na ETL. Crowe Peak kan wel bogen op de grootste omzetstijging per fte met 14,4 procent. De gemiddelde omzet per fte van € 152.100 is relatief hoog.

47. Rijkse

Zeeuws kantoor met 7 vestigingen dat sinds 1955 bestaat. De omzet bedroeg € 11,3 miljoen – de omzet per fte nam met 5,6 procent af. Met een gemiddelde van € 98.300 is Rijkse het enige kantoor in deze Top 50 dat minder dan een ton per fte omzet.

48. ABIN

ABIN, dat vestigingen in Noordwijk en Voorburg heeft, zag zijn omzet in 2020 met 1,2 procent toenemen, tot € 11,0 miljoen. Het aantal medewerkers steeg met 2 tot 89 fte. De omzet per fte daalde en kwam uit op € 123.200.

49. OOvB

OOvB telt vijf vestigingen in oostelijk Brabant. Het kantoor sorteert met een omzetplus van 6,6 procent duidelijk voor op een hogere notering in 2021. De omzet kwam uit op € 10,4 miljoen, het aantal fte nam met 4,9 procent toe.

50. Hendriksen Accountants

De hekkensluiter van de AV-Top 50 is volgens de eigen website het best gewaardeerde accountantskantoor in de regio Twente. Desondanks moest Hendriksen omzet inleveren in 2020. Met een daling van 2,5 procent naar € 10,3 miljoen moet dit kantoor vrezen voor behoud van zijn plek in de AV-Top 50.

Over de Accountancy Vanmorgen Top 50

De AV-Top 50 is tot stand gekomen met medewerking van Marcel Maassen en Arjen Schutte van Full Finance. De lijst is samengesteld op basis van gepubliceerde jaarstukken en door de accountantskantoren aan de redactie beschikbaar gestelde financiële gegevens. Bij een enkel kantoor is een beredeneerde schatting gemaakt, op basis van feitelijke gegevens. De kantoren zijn in de gelegenheid gesteld de feiten te controleren en hun prestaties toe te lichten.