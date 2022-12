Hieronder volgen korte profielschetsen van de vijftig accountantskantoren uit de AV-Top 50.

1. Deloitte

Al zeven jaar voert Deloitte de ranglijst van accountantskantoren aan. Dit jaar – voor de AV-Top 50 rekenen wij met cijfers over het gebroken boekjaar 2020-2021 – lijkt de koploper een pas op de plaats te maken. De omzet steeg slechts met 1,6 procent, het aantal medewerkers daalde. Feitelijk is de marktleider een advieskantoor: net meer dan een kwart van de omzet komt uit accountancywerk.

2. PWC

Was PWC vorig jaar nog de snelste groeier, sinds dit jaar zit de klad erin. De nummer 2 verloor vooral veel medewerkers in de Assurance-divisie. Het is lastig gebleken voor het kantoor om accountants te behouden – een trend die ook na dit boekjaar wordt voortgezet. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021-2022, dat inmiddels is verschenen. Zou EY (nr. 3) niet splitsen in een audit- en een advieskantoor, dan lag een nieuwe strijd om het behoud van plek twee in het verschiet.

3. EY

EY zag de omzet weliswaar minder hard krimpen dan concurrent PWC (nr. 2), maar het verloor sneller medewerkers dan zijn aartsrivaal in de AV-Top 50. Zo’n 180 fte verlieten de firma. Welk deel daarvan accountants betrof, maakt EY in de eigen jaarverslaggeving niet bekend – het kantoor is daarin beduidend minder transparant. De divisie Assurance verloor minder omzet dan de concurrent. Daarmee zou EY volgend jaar best eens de koppositie in de Audit-Top 30 kunnen overnemen van pwc.

4. KPMG

De kleinste van de Grote Vier heeft als enige een echt goed jaar achter de rug. In boekjaar 2020-2021 steeg de omzet met 7 procent. Binnen het bedrijf draaien de accountants relatief goed. Het aantal consultants van KPMG nam met meer dan 120 fte flink af, terwijl het kantoor per saldo 11 fte aan nieuwe accountants wist te verwelkomen. Mogelijk neemt KPMG als auditkantoor volgend jaar de toppositie van Audit-Top 30 in. Meijburg, is in onze ranglijst niet meegeteld.

5. BDO

Voor de vaste nummer 5 was 2021 een vruchtbaar jaar. De omzet steeg met een kleine 4 procent, en het kantoor wist zijn loonlijst licht te laten groeien, ondanks de ‘extra druk’ die het tweede coronajaar legde op de medewerkers. Het landelijke netwerk is steeds meer een consultancy aan het worden: de inkomsten van de praktijk Accountancy & Advies daalden, terwijl de inkomsten van BDO Advisory piekten.

6. Flynth

Het was een bewogen jaar voor Flynth, dat in 2021 bekendmaakte concurrent Accon avm over te nemen. Die overname, die begin dit jaar is afgerond, hebben wij in onze ranglijst pro forma doorgevoerd. Daarbij hebben wij de cijfers van het specialistische kantoor Astrium, dat eveneens werd ingelijfd, meegeteld voor boekjaar 2021, maar niet voor boekjaar 2020. De reden is dat wij alleen overnames meerekenen van kantoren die reeds in de ranglijst werden opgenomen (zoals Accon avm). Astrium viel met een omzet van 6,7 miljoen euro buiten de AV-Top 50 van vorig jaar. Bestuursvoorzitter Bas Hidding geeft in de AV-Top 50 zijn vooruitblik.

Lees ook het portret van Flynth.

7. Mazars

Voor Mazars is 2021 een pas op de plaats. De omzet en het aantal werknemers bleven nagenoeg gelijk. De controlepraktijk van Mazars heeft overigens een bewogen jaar achter de rug: de boeken van Pels Rijcken Droogleever & Fortuijn, die door fraude wordt geplaagd, en de gecorrigeerde cijfers van Accon avm zijn gecontroleerd door accountants van het kantoor.

Lees ook het portret van Mazars.

8. Baker Tilly

In de top 10 van de AV-Top 50 presteert Baker Tilly op de Jong & Laan (nr. 10) na, het beste. Niet alleen de omzet groeide met een kleine 6 procent, ook wist het kantoor een dertigtal meer medewerkers aan zich te binden. Voor de omzet per fte betekende dit een bescheiden opwaartse stap, waarbij het Mazars (nr. 7) wederom overtreft, maar wel concurrent Grant Thornton (nr. 11) voor zich moet dulden.

9. Alfa

Al voor de fusie van Flynth (nr. 6) en Accon avm, was Alfa het tweede accountantsnetwerk met een sterke agrarische clientèle. Het kantoor groeit al sinds 2015 in stevige tred richting de omzetgrens van € 100 miljoen. In diezelfde periode steeg Alfa per saldo slechts één positie: vorig jaar van 10 naar 9. Een positie op nummer 8 ligt nog niet in het verschiet: concurrent Baker Tilly (nr. 8) nam dit jaar een nieuwe voorsprong door net iets meer te groeien.

Lees ook het portret van Alfa.

10. De Jong & Laan

Het in Oost-Nederland gevestigde de Jong & Laan wil stijgen in de AV-Top 50, zo stelde directielid Marco Lokhorst dit jaar, in een interview met Accountancy Vanmorgen. Maar nog voordat private-equitypartij Waterland dit jaar groeikapitaal injecteerde, groeide het kantoor liefst 8,5 procent in omzet. De Jong & Laan wil in ‘het gat springen onder BDO en het nieuwe Flynth’. Voor 2025 verwacht de Jong & Laan de omzetgrens van € 100 miljoen te slechten. De focus voor acquisities ligt op Friesland, Achterhoek en Amersfoort. De Jong & Laan is een van de drie uitblinkers die in de AV-Top 50 worden geportretteerd.

Lees ook het portret van de Jong & Laan.

11. Grant Thornton

Nog meer dan de Jong & Laan (nr. 10) groeide Grant Thornton. Het kantoor breidde de omzet met bijna 10 miljoen euro uit. Dat komt neer op een plus van 14 procent. De loonlijst kende een aanwas van bijna 60 fte. Dat is deels te danken aan overnames, zoals die van Syncount uit Bodegraven. Dit jaar volgden nog twee overnames: van de duurzaamheidspraktijken Avance Impact en Wolfs Company.

Lees ook het portret van Grant Thornton.

12. RSM

Ook RSM groeide in omzet met bijna 8 miljoen, ofwel 12 procent. Net als vorig jaar groeide vooral de controlepraktijk sterk – ditmaal met 21 procent. Het internationale kantoor presteert ook opvallend goed als uitvoerder van due-diligenceprocessen bij fusies en overnames. Het kantoor behaalde een 10e plaats als we kijken naar de waarde van de deals en een 7e plaats als het gaat om het aantal deals, aldus vakwebsite mena.nl.

Lees ook het portret van RSM.

13. HLB Witlox Van den Boomen

HLB Witlox Van den Boomen is het fusiekantoor van HLB Van Daal en Witlox Van den Boomen. Deze beide Noord-Brabantse kantoren vullen elkaar strategisch goed aan. De fusie heeft in de praktijk per saldo geen omzet en werknemers gekost. Integendeel, het kantoor haakt met zijn lichte omzetgroei in het kielzog van de drie kantoren boven positie 13.

Lees ook het portret van HLB Witlox Van den Boomen.

14. Moore DRV

Voor Moore DRV was het een tegenvallend jaar. Het kantoor kreeg er per saldo slechts 12 fte bij en ook de omzet nam met € 1,5 miljoen toe. Dit jaar, waarin Moore DRV zijn 100-jarig bestaan viert, voert het kantoor de naam van het internationale netwerk in de bedrijfsnaam – een geste waarmee het lonkt naar een toekomstig samenvloeien met netwerkcollega Moore MTH (nr. 19).

15. ABAB

ABAB is een van de drie kantoren die in omzet kromp. Van die drie – PwC (nr. 2) en EY (nr. 3) zijn de andere twee – spande ABAB de kroon met een krimp van 3,4 procent. Het in Tilburg gevestigde kantoor met agrarische coöperatieve wortels wist wel zijn positie in de top 15 te behouden.

Lees ook het portret van ABAB.

16. Crowe Foederer

Crowe Foederer staat klaar om de top 15 te bestormen. Dit jaar nam het met een omzetgroei van 8,5 procent een flinke sprong in opwaartse richting, al bleef het stevig op plek 16 staan. Crowe Foederer trok 35 fte extra aan. Of de groei dit jaar zal voortzetten, is nog onduidelijk: het kantoor werd in maart een week lamgelegd door hackers.

17. Countus

Ook Countus bestendigde zijn positie met een lichte groei van 3,5 procent. Daarmee slechtte het kantoor, dat zich richt op de agrarische sector, de magische grens van € 50 miljoen. Volgens bestuursvoorzitter Bob Seemann bleef de omzet per fte van € 110.800 ‘nog wel achter bij onze interne doelstelling’.

Lees ook het portret van Countus.

18. ETL

Het Duitse accountantslabel ETL blijft in Nederland op overnamepad. Het kantoor weet met overnames opnieuw fors te groeien – de omzet pluste met bijna 40 procent. ETL is een van de drie uitblinkers van de AV-Top 50. Lees hier het artikel.

Lees ook het portret van ETL.

19. Moore MTH

Ook Moore MTH groeide slechts licht. Dat heeft het kantoor te danken aan een efficiencyslag: het aantal werknemers daalde immers licht. MTH, dat sinds dit jaar de naam van het internationale Moore in de naam voert, krikte de omzet per fte op met € 7.500 naar een gezonde € 124.500.

Lees ook het portret van Moore MTH.

20. KroeseWevers

KroeseWevers, actief in Oost-Nederland, schuift net als vorig jaar één plaats op in de AV-Top 50. Dat dankt het kantoor aan een omzetgroei van 10 procent. Het kantoor nam in januari 2021 het Groninger kantoor MTN over. Daarmee profiteerde het van de dertig werknemers die dit kantoor telde.

21. Van Oers

Bij Van Oers groeide de omzet in 2021 meer dan begroot, maar toch wordt het Brabantse kantoor gepasseerd door KroeseWevers (nr. 20). Desondanks zal er tevredenheid zijn, want het nettoresultaat was bijna 15 procent hoger dan waarvan was uitgegaan. Directievoorzitter Peter Hofwegen is vooral blij met de ervaren krachten in de audittak die er zijn aangetrokken. Hij ziet de trend dat geboren Brabanders – nadat ze een tijd hebben gewerkt bij een Big4-kantoor – graag terugkeren naar de provincie.

Lees ook het portret van Van Oers.

22. Visser & Visser

Visser & Visser wint een plek met een omzetgroei van 13 procent. Vooral Audit & Assurance groeide sterk met een plus van 27,5 procent. En dat ondanks een tekort aan accountants; op enig moment stonden er bij het kantoor 77 vacatures open. Aan de aantrekkelijkheid van het bedrijf kan het niet liggen: Visser & Visser werd door MT/Sprout gelauwerd als ‘beste accountantskantoor van Nederland’ en kreeg van Effectory bovendien het label ‘world-class workplace’.

Lees ook het portret van Visser & Visser.

23. Schipper Groep

De Schipper Groep groeit wat minder dan de kantoren die in de buurt staan, maar een toename van 5 procent is nog altijd mooi gezien het dalende aantal fte’s. Per 1 januari 2022 is het aantal partners met zes uitgebreid tot 26. Vijf van de nieuwe toetreders komen uit de eigen organisatie. Dit jaar zakt het kantoor één positie in de ranglijst.

24. CROP

CROP groeit met meer dan 13 procent en zette in 2021 in op ICT door een samenwerking te starten met GeONE. GeONE begeleidt het kantoor bij het realiseren van een centrale plek voor dossierbeheer op basis van een informatieplatform in de cloud. Daarnaast is er gestart met het leveren van interim-ondersteuning op het gebied van in-house fiscale of financiële functies aan klanten.

Lees ook het portret van CROP.

25. Verstegen

Verstegen is een van de accountantskantoren die sterk leunen op hun controlepraktijk. In de Audit-Top 30 behoort het gespecialiseerde kantoor tot de grootste tien. In de AV-Top 50 is Verstegen een middenmoter, die dit jaar twee plaatsen stijgt. Het kantoor doet het net als eerdere jaren bijzonder goed als het gaat om de verhouding omzet-fte. Met gemiddeld 190.900 euro per fte moet Verstegen alleen EY voor laten gaan op dat gebied.

26. Koenen en Co

Het Limburgse Koenen en Co stak in 2021 de provinciegrens over met het openen van een kantoor in Helmond, naast de bestaande kantoren in Venlo, Roermond en Maastricht. Het agrarisch georiënteerde kantoor heeft een breed palet aan dienstverlening. Opvallend is de relatief grote praktijk voor belastingadvies – een activiteit waarmee het kantoor zich al sinds zijn vroege jaren heeft gespecialiseerd. Gemeten naar omzet per fte scoort Koenen en Co relatief hoog: de gemiddeld bijna € 136.000 is goed voor een 13e plaats.

27. PKF Wallast

PKF Wallast ging 2021 in als eerste accountantskantoor dat het keurmerk ‘Great Place To Work’ kreeg. Met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Delft, Rotterdam en Woerden wordt een groei geboekt van 3,2 procent. Goed genoeg voor een stijging van één plek op de ranglijst. Per fte is de omzet in 2021 echter gedaald.

Lees ook het portret van PKF Wallast.

28. Ruitenburg

Ruitenburg richt zich op de regio Delft en het Westland en breidde in 2021 uit met de overname van het Haagse Amace. Met twee vestigingen in de hofstad hoopt het kantoor vooral een slag te kunnen slaan in het aantrekken van jonge medewerkers. Er ligt nog de ambitie actief te worden in of rond Amsterdam. Met een omzetstijging van boven de 14 procent was Ruitenburg een van de sterkere groeiers.

Lees ook het portret van Ruitenburg.

29. Bentacera

Bentacera is het meest Friese kantoor in de AV-Top 50. De zes kantoren in Fryslân zijn in 2022 aangevuld met een kantoor in de stad Groningen, geopend met het oog op jong talent te bereiken. Het bedrijf is aangesloten bij het internationale netwerk Kreston Global en groeit net geen 10 procent in 2021. Met € 109.600 is de omzet per medewerker wel een van de laagste in de ranglijst.

Lees ook het portret van Bentacera.

30. Bol adviseurs

Bol is actief in Oost-Brabant en Noord-Limburg, maar heeft ook een kantoor in Wijchen en in Amsterdam. De laatste is met name gericht op de buitenlandse klanten. In 2021 groeide het bedrijf met 7,7 procent. De omzet per fte houdt gelijke trend met kantoren van vergelijkbare omvang.

Lees ook het portret van Bol Adviseurs.

31. Vermetten

Het Brabantse Vermetten is al enkele jaren een van de grootste groeiers in de markt, vooral dankzij stevige stappen op het overnamepad. In 2021 lijfde het kantoor Accountenz+ in. Alle aandeelhouders participeren nu op hetzelfde niveau via een holding. Sinds 2022 is de overnamemotor weer op gang met overnames van L&P, Denetax en Kalb. De auditafdeling krijgt een eigen vestiging in Tilburg. De groei doet het kantoor vier plekken stijgen in de AV-Top 50.

Lees ook het portret van Vermetten.

32. Van Ree Accountants

Van Ree heeft zeven vestigingen verspreid over het land en nam in 2021 het relatief bescheiden Koster uit Bodegraven over. Niettemin kan het bedrijf bogen op een sterke omzetgroei van 23 procent – goed voor een stijging van vier plekken in de AV-Top 50. Ook is de omzet per fte met 8,8 procent toegenomen. Die ligt nu op € 125.500 – keurig in de middelste regionen van de ranglijst.

33. Qconcepts

Qconcepts is de grootste stijger in de AV-Top 50 en daarmee een van de drie uitblinkers, die op pagina 64 worden geportretteerd. Liefst twaalf plekken schuift het kantoor opwaarts op. Het kantoor, dat is gefocust op controles, zag de omzet in het gebroken boekjaar 2020-2021 stijgen met meer dan 50 procent. De omzet is voor het overgrote deel afkomstig uit audits – een activiteit waarin de omzetgroei zelfs meer dan 60 procent betrof. Daarnaast weet Qconcepts ook nog eens een van de hoogste omzetten per fte te noteren. Een prestatie, mede gezien de sterke uitbreiding van 65 naar 96 fte.

Lees ook het portret van Qconcepts.

34. Eshuis

Eshuis is de derde grootste groeier in de AV-Top 50. De omzet van Eshuis pluste in 2021 liefst 30 procent – goed voor zes plekken hoger dan vorig jaar. De sterkste groei wordt geboekt in audits, waarmee het zelfs 62 procent groeide. Eshuis heeft eigen kantoren in Almelo, Amersfoort en Enschede. Vorig jaar sloot Road 2 BI uit Hengevelde zich aan bij het kantoor, in 2022 volgde HZG uit Groningen.

Lees ook het portret van Eshuis.

35. JAN©

JAN©, met vier vestigingen in de regio Noord- en Zuid-Holland, schakelde in 2021 naar een hogere versnelling na een pas op de plaats in 2020. Drie plekken steeg het kantoor op de AV-Top 50. De omzet groeit met meer dan 6 procent en vooral de omzet per fte wordt met een krimpend aantal medewerkers opgekrikt. Die gaat ruim 11 procent omhoog naar een voor de branche ruim gemiddelde € 132.000. Alleen bij KPMG (nr. 4) is de productiviteit per fte dit boekjaar sterker omhooggegaan.

Lees ook het portret van JAN©.

36. Stolwijk Kennisnetwerk

Stolwijk, met vier vestigingen in oostelijk Gelderland, wil in 2026 hét kennisnetwerk zijn voor het MKB in midden en oostelijk Nederland. Met een omzetgroei van 10 procent lijkt het kantoor op de goede koers. Toch daalt het kantoor drie plaatsen. Dat komt doordat het kantoor op de arbeidsmarkt de boot lijkt te missen. Stolwijk kreeg er in 2021 slechts 4 fte bij, een plusje van 3 procent.

37. ESJ

ESJ is een accountantskantoor met vier vestigingen in de regio Rijnmond en West-Brabant, en een kantoor op Schiphol. De omzet groeide met bijna 9 procent en het aantal medewerkers nam met ruim 6 procent toe. ESJ, dat is aangesloten bij het internationale netwerk Allinial Global, identificeert zich met de poema, een scherpzinnig dier met een vooruitziende blik. De omzetgroei van bijna 9 procent is katachtiger dan het gemiddelde – in de omzet per fte zit nog ruimte voor een spurt.

38. Lansigt

Ondanks een sterke omzetgroei van ruim 13 procent en een toename van de omzet per medewerker van 7 procent daalt Lansigt één positie. Een verklaring is dat de concurrentie in dit deel van de AV-Top 50 zo’n tien procent meer medewerkers heeft en daarmee ook een hogere omzet haalt. Lansigt heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Ridderkerk. In 2023 zal laatstgenoemde vestiging verhuizen naar Barendrecht.

Lees ook het portret van Lansigt.

39. Schuiteman

Hoewel het aantal fte met slechts één daalde, wist Schuiteman de omzet per fte op te schroeven met 10.000 euro, ofwel 8 procent. Ondanks die prudente prestatie maakte het kantoor een pas op de plaats in de ranglijst. Misschien dat de nieuwe CFO Willem Koens en het nieuwe directielid Hans Havelaar, die begin 2022 aantrad om de samensteldiscipline te versterken, Schuiteman in de ranglijst weten op te stuwen.

Lees ook het portret van Schuiteman.

40. De Hooge Waerder

Op de vijf kantoren in Noord-Holland van De Hooge Waerder zag men aantal medewerkers toenemen tot 106 fte. Met een omzetgroei van bijna 6 procent schoof het kantoor twee plekken op in de AV-Top 50. De Hooge Waerder slaagt er onvoldoende in de omzetgroei per fte te laten meegroeien. Een plus van nog geen procent is beduidend minder dan de kantoren die net boven en onder De Hooge Waerder staan genoteerd.

Lees ook het portret van De Hooge Waerder.

41. Hoek en Blok

Hoek en Blok, met kantoren in Sliedrecht en Barendrecht, publiceert de eigen omzetcijfers op haar website. Deze transparantie kom je maar zelden tegen bij MKB-accountants. De cijfers van Hoek en Blok tonen dat het kantoor gemiddeld groeit. Zo’n 4 procent meer omzet, 1 procent meer medewerkers en een 3 procent hogere omzet per fte. Het resultaat is dat Hoek en Blok, net als vorig jaar, geparkeerd staat op plek 41.

Lees ook het portret van Hoek en Blok.

42. Joanknecht

Dit Eindhovense kantoor zoekt tegenwoordig creatief naar nieuw talent door zelf te solliciteren bij mogelijke nieuwe medewerkers. Er is voor deze aanpak gekozen omdat de traditionele werving in 2021 te weinig vruchten afwierp. De toename van 6 fte (een plus 5,5 procent) was in lijn met het branchegemiddelde, maar niet genoeg om de groeiambities van Joanknecht echt gestalte te geven.

Lees ook het portret van Joanknecht.

43. Omnyacc

Omnyacc telt als netwerk weliswaar zeven kantoren in Noord-Holland en één in Leeuwarden, maar de cijfers in onze ranglijst beperken zich tot de holdingvennootschap OmnyTop. Die omvat de vestigingen in Den Helder, Leeuwarden, Schagen en op Texel. In 2022 werd het dertigjarige bestaan van Omnyacc gevierd. Een omzetgroei van 6,7 procent en een omzetplus per fte van 5,7 procent dragen bij aan de feestvreugde. Maar de kers op de taart ontbreekt: in 2021 wist Omnyacc slechts met 1 fte te groeien, op een totaal van 115 fte.

Lees ook het portret van Omnyacc.

44. Crowe Peak

In de onderste regionen van de AV-Top 50 vallen de verschuivingen op: Crowe Peak steeg twee posities naar plaats 44. Die sprong lijkt het gevolg van een succesvol arbeidsmarktbeleid. Een groei van 8 fte betekent voor Crowe Peak dat het aantal fte’s in 2021 met 10 procent groeide. Het kantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. Crowe Peak is onderdeel van Crowe Peak Global, dat actief is in 145 landen.

45. OOvB

Over dit kantoor met vijf vestigingen in Oost-Brabant en de regio-Nijmegen hoort onze redactie zelden iets. Maar in oktober 2021 kwam partner Jeroen van Boekel zowaar aan het woord op NOS.nl. Het ging over de NOW-afrekening: OOvB werd platgebeld door ondernemers die hun NOW-aanvraag wilden laten controleren. ‘Maar wij hebben het druk genoeg, onze eigen klanten gaan voor’, aldus Van Boekel. En die klanten stuwden de omzet met 16 procent op in 2021 – goed voor een stijging van vier plekken.

46. Rijkse

Rijkse is een Zeeuws accountantskantoor dat sinds 1955 actief is en inmiddels zes vestigingen exploiteert. Het bedrijf zette één bescheiden stapje vooruit in 2021. Misschien kan Rijkse zich laten inspireren door zijn 22-jarige assistent-accountant Emma Brandes. Zij stelde zich in juli 2022 ten doel duizend ‘swingovers’ op één dag te maken. Oftewel: in een touw omhoogklimmen, koprol over een balk maken en weer afdalen. Met haar record (als eerste vrouw in Nederland) haalde ze geld op voor een goed doel.

Lees ook het portret van Rijkse.

47. ABIN

ABIN is een accountantskantoor met vestigingen in Noordwijk en Voorburg dat in 2021 een plaatsje opschoof in de ranglijst. De omzet nam licht toe, maar het aantal fte’s kromp met één. De omzet per fte pluste met 9 procent naar ruim 134 duizend euro – een bovengemiddeld gezonde prestatie voor de AV-Top 50.

48. Wesselman

Vorig jaar ontvingen wij geen cijfers van Wesselman, dat gezien zijn omvang ook toen al een positie verdiende in de ranglijst. Dit jaar maakt het kantoor dat goed, wat het tot de hoogste nieuwkomer maakt in de AV-Top 50. Het ruim veertig jaar oude kantoor, met vestigingen in Helmond en Eindhoven, werpt zich op als adviseur van familiebedrijven. Wesselman groeide in 2021 met ruim 10 procent, mede door zeven fte (een plus van 7 procent) toe te voegen.

Lees ook het portret van Wesselman.

49. Vallei

Vorig jaar gaf directeur Marfred de Leeuw aan liever nog buiten de AV-Top 50 te staan en erin te groeien en dan erin te staan en eruit te vallen. Het scenario dat hij wenste, is uitgekomen: Vallei Accountants & Adviseurs is op eigen kracht toegetreden tot de AV-Top 50. Het jonge kantoor heeft drie vestigingen, waarvan een in Amsterdam. Vallei bedient onder meer – hoe kan het ook anders met een kantoor in Barneveld – kippenboeren. Op agrarische vakwebsites is Vallei-adviseur Nico van Eckeveld een veelgevraagde deskundige.

Lees ook het portret van Vallei.

50. Londen & Van Holland

De derde en laatste nieuwkomer in deze AV-Top 50. Londen & Van Holland is een echt Amsterdams kantoor met acht vennoten en een geschiedenis van bijna dertig jaar dat zijn talen spreekt (Nederlands, Engels, Frans, Duits en Turks, aldus de website). Londen & Van Holland is aangesloten bij IntegraInternational, een netwerk van ruim 120 zelfstandige accountants-en advieskantoren in meer dan 65 landen.

Lees ook het portret van Londen & Van Holland.

